На шопинг только с ними: у женщин с этими именами нюх на огромные скидки

В компании с этими дамами всегда можно сделать выгодные покупки.

Шопинг - приятное занятие, а когда он еще и выгодный - приятное вдвойне. Для многих женщин сейлы - не только приятное времяпровождение в компании подруг, но еще и возможность без особенных затрат обновить свой гардероб. Кто-то следит распродажами с помощью официальных приложений брендов или заметок блогеров, а кто-то ориентируется на чутье подружек. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, которые носят дамы, обладающие поразительным нюхом на скидки.

Елена

Имя Елена наделено особенной позитивной энергетикой. Неудивительно, что его обладательница славится среди подруг своим легким и веселым нравом. Она как будто бы притягивает к себе удачу - то получит оффер не повышение, то познакомится с успешным и привлекательным мужчиной, то выиграет в конкурсе репостов ценный приз.

У Елены легкая рука, эта женщина - настоящая любимица фортуны.

Даже отправившись с подругами в поход по магазинам, она непременно найдет среди множества вариантов самые выгодные. Подружки не упускают случая пойти с Леной по бутикам, ведь она непременно поможет подобрать стильный образ по низким ценам.

Наталья

Целеустремленность - одно из главных качеств, присущих Наталье. Носительница этого имени не сидит на месте, постоянно пробует что-то новое, ищет пути к достижению успеха. Фортуне по вкусу такое упорство, поэтому высшие силы наделили Наташу необыкновенным везением во всем - карьере, личной жизни и хобби.

Женщина, нареченная этим именем, постоянно в плюсе.

Она любит шопинг, но при этом ухитряется не тратить баснословные деньги на обновки. Все дело в том, что Наталье везет на скидки и выгодные предложения. Эксперты в области эзотерики рекомендуют отправляться на шопинг вместе с ней, чтобы ухватить частичку удачи себе.

Ольга

Обладательница имени Ольга очень ответственно относится к деньгам. Она не сорит ими налево и направо, а тратит с умом. Возможно, именно благодаря такому бережному отношению богатство само идет к Ольге в руки.

У нее постоянно появляются новые источники дохода, руководство поощряет премиями и прибавками к зарплате.

По магазинам Ольга тоже ходит с пользой для кошелька - ей то и дело попадаются самые выгодные предложения. Поэтому, если женщина, нареченная этим именем, отправляется за покупками, стоит составить ей компанию - она не только даст наводку на скидки, но еще и поможет дельным советом, на каком товаре остановить свой выбор.