На съемки в ленте «Мэри Поппинс» согласились лишь «жалкие копии»: от взгляда на оригинал станет не по себе

Это был бы другой фильм.

Советская экранизация английской сказки «Мэри Поппинс, до свидания» вышла в 1983 году и сразу же стала всесоюзным хитом. Успех обеспечили удачно подобранные актеры, которые гармонично смотрелись в своих образах. Однако изначально создатели картины хотели видеть в проекте совсем других артистов.

Главную роль в сказке сыграла малоизвестная на тот момент Наталья Андрейченко. Однако режиссер Леонид Квинихидзе сначала пригласил к сотрудничеству Анастасию Вертинскую — звезду картин «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Но в процессе работы с актрисой начались трудности.

Вертинской не нравилась ни ее героиня, ни песни, которые ей предстояло исполнять. Из-за этих разногласий режиссеру пришлось снять ее с роли. Кандидатуру Андрейченко предложил композитор фильма Максим Дунаевский — Наталья на тот момент была его женой.

А в роли мистера Робертсона создатели видели Александра Абдулова. Но в итоге героя сыграл эстонский актер Лембит Ульфсак. Кстати, многие до сих пор уверены, что в картине играет именно Абдулов — его сходство с иностранным коллегой поражает.

Многие зрители уверены, что фильм получился бы намного интереснее, если бы в нем снялись звездные актеры, а не Андрейченко и Ульфсак. Ведь они на тот момент были лишь «жалкими копиями» своих именитых коллег.