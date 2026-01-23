Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На съемки сцены 18+ в этом шедевре с Леоновым сбежались боссы «Мосфильма»: актрису раздели догола, но в СССР этого не увидели

На съемки сцены 18+ в этом шедевре с Леоновым сбежались боссы «Мосфильма»: актрису раздели догола, но в СССР этого не увидели

23 января 2026 08:27
На съемки сцены 18+ в этом шедевре с Леоновым сбежались боссы «Мосфильма»: актрису раздели догола, но в СССР этого не увидели

А вот европейцы смогли разглядеть Риту Полстер во всей красе.

Во время работы над совместной советско-финской комедией «За спичками» Леонид Гайдай столкнулся с уникальной ситуацией: для разных стран, по сути, пришлось снять две разные концовки.

Финны настаивали на финальной сцене в бане, где герои Евгения Леонова и финской актрисы Риты Полстер мирятся, сидя и лежа в парилке без одежды.

Советский худсовет был категорически против таких откровенных кадров. Был найден компромисс: для СССР сцену сократили, а для финского проката оставили полную версию.

Съемки этой «запретной» сцены проходили в обстановке строжайшей секретности на «Мосфильме». Фотограф Игорь Гневашев вспоминал:

На съемки сцены 18+ в этом шедевре с Леоновым сбежались боссы «Мосфильма»: актрису раздели догола, но в СССР этого не увидели

«Из павильона выгнали всех лишних. Остались только режиссер, оператор, актеры и я».

Но вскоре в закрытую дверь стали настойчиво стучать. Оказалось, все (!) руководство студии во главе с директором пришло лично проверить, насколько прилично выглядит происходящее.

В итоге советские зрители так и не увидели эту откровенную сцену – в отечественную версию фильма она не вошла. Зато финны, а позднее и вся Европа, могли оценить оригинальный замысел Гайдая.

Так один из самых спокойных и лиричных фильмов мастера комедии стал и одним из самых скандальных – но узнали об этом далеко не сразу.

Фото: Кадр из фильма «За спичками» (1980)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше