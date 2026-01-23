На съемки сцены 18+ в этом шедевре с Леоновым сбежались боссы «Мосфильма»: актрису раздели догола, но в СССР этого не увидели

А вот европейцы смогли разглядеть Риту Полстер во всей красе.

Во время работы над совместной советско-финской комедией «За спичками» Леонид Гайдай столкнулся с уникальной ситуацией: для разных стран, по сути, пришлось снять две разные концовки.

Финны настаивали на финальной сцене в бане, где герои Евгения Леонова и финской актрисы Риты Полстер мирятся, сидя и лежа в парилке без одежды.

Советский худсовет был категорически против таких откровенных кадров. Был найден компромисс: для СССР сцену сократили, а для финского проката оставили полную версию.

Съемки этой «запретной» сцены проходили в обстановке строжайшей секретности на «Мосфильме». Фотограф Игорь Гневашев вспоминал:

«Из павильона выгнали всех лишних. Остались только режиссер, оператор, актеры и я».

Но вскоре в закрытую дверь стали настойчиво стучать. Оказалось, все (!) руководство студии во главе с директором пришло лично проверить, насколько прилично выглядит происходящее.

В итоге советские зрители так и не увидели эту откровенную сцену – в отечественную версию фильма она не вошла. Зато финны, а позднее и вся Европа, могли оценить оригинальный замысел Гайдая.

Так один из самых спокойных и лиричных фильмов мастера комедии стал и одним из самых скандальных – но узнали об этом далеко не сразу.