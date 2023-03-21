На съемках «Ворониных» были «молочные паузы»: изумитесь, узнав, что это такое

Сериал «Воронины» по праву считается одним из самых популярных ситкомов отечественного телевидения. Миллионы зрителей по всей стране не отрываясь наблюдали за жизнью большой и шумной семьи, из-за чего создателям приходилось выпускать новые эпизоды в ускоренном темпе. И иногда это заметно сказывалось на жизни артистов.

Так, во время работы над 15-м сезоном сериала Екатерина Волкова была беременна. Сначала она скрывала перемены во внешности объемными нарядами, а уже на последних сроках в кадре появлялась преимущественно сидя.

Когда же артистка вернулась из роддома на студию, то ребенок всегда находился с ней. Волкова брала юную Елизавету с собой на работу и была вынуждена постоянно отвлекаться, чтобы покормить дочь. И именно тогда она предложила режиссерам ввести так называемые «молочные паузы», во время которых она будет заниматься только наследницей.

Нововведение пришлось по духу всей съемочной группе, которая мечтала об официальном отдыхе. Артисты с радостью уходили на небольшие «молочные паузы», расслабляясь после напряженной работы.