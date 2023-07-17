На съемках «Трех мушкетеров» круглосуточно дежурила охрана: не поверите, к кому ее приставили

Музыкальная картина «Д’Артаньян и три мушкетера» до сих пор вызывает неподдельный интерес у зрителей. Поклонники постоянно откапывают занятные факты, о которых в советскую эпоху никто даже не догадывался.

Оказывается, во время съемок легендарной картины круглосуточно дежурила охрана. Ее приставили к Маргарите Тереховой, исполнительнице роли роковой Миледи. Дело в том, что перед съемками актриса попросила подлинную французскую косметичку 17-го века. Она хотела, чтобы этот аксессуар оказался в кадре для пущей достоверности. Артистке вообще всегда были важны подобные детали.

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич требование Маргариты Тереховой удовлетворил. Но, чтобы уникальную косметичку не утащил кто-то из членов съемочной группы, ему пришлось нанимать охрану. Поэтому во время съемок этих эпизодов непрестанно дежурил специальный человек с автоматом. Так уникальный музейный экспонат остался в целости и сохранности.