На съемках «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалков чуть не угодил в тюрьму: причина поражает

Едва выпустившись из ВГИКа, Никита Михалков решил поставить картину «Свой среди чужих, чужой среди своих» и ради амбициозного истерна отправился в Чечено-Ингушскую АССР. Но съемки на Кавказе едва не стоили Михалкову свободы.

Дело в том, что постановщик решил набрать массовку для работы над некоторыми сценами. В местной газете он опубликовал объявление, в котором прописал главные требования к подработке.

«Приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — пять», — было указано в заметке.

Местные жители же неправильно поняли режиссера. Они решили, что им самим нужно заплатить за роль в фильме, поэтому вложили в документы необходимые купюры.

Сначала скандал удалось замять, но спустя некоторое время о казусе узнали в партии. Чиновники вызвали Михалкова и едва не отправили в тюрьму: каким-то чудом режиссеру удалось доказать, что он не пытался нажиться, а стал жертвой недопонимания. В итоге ему повезло, и он смог продолжить работу над фильмом, который прославил его на весь СССР.