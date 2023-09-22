На съемках случилось ЧП: Сергей Жигунов лишился зрения

Уже скоро на экраны выйдет продолжение фильма «Гардемарины, вперед!». К своим ролям вернутся актеры Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов. Именно картина Светланы Дружининой в свое время принесла известность молодым артистам. Но слава стоила довольно дорого — Жигунов едва не погиб во время съемок.

В фильме было множество сражений на шпагах. В ходе репетиции одного из них в лицо Сергею едва не угодило острие. В последний момент актер успел повернуть голову, и оружие прошло под углом. Это спасло ему жизнь, но травма оказалась очень серьезной. Об этом рассказало издание «Экспресс газета».

По словам самого Жигунова, правый глаз с тех пор видит очень плохо. Из-за этого актер больше никогда не сможет водить машину. Он не раз обращался к врачам с просьбой вернуть зрение, но атрофию зрительного нерва в нашей стране пока лечить не научились.