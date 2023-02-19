На съемках они закрутили страстный роман: вы будете ошарашены, узнав о тайной паре из сериала «Клон»

Вера Фишер, сыгравшая в сериале возлюбленную Леонидаса, недавно взорвала Интернет провокационным фото. На нем она целует актера Режиналду Фариа. «Ребята! Иветти и Леонидас снова вместе?» — добавила интриги актриса, спровоцировав слухи о возвращении романтического дуэта.

На самом деле Леонидас заглянул на шоу своей коллеги по цеху в Рио-де-Жанейро. Они поддерживают теплые дружеские отношения. Как во время, так и после съемок «Клона» артисты остались партнерами по съемочной площадке. Но служебный роман у Фишер все-таки случился.

Артистка положила глаз на Лусиано Шафира. Он играл богатого и галантного красавца, который безуспешно боролся за сердце Жади. Судя по всему, он ответил привлекательной блондинке взаимностью. Про их отношения стало известно сразу после премьеры сериала. Артисты старались встречаться тайно, чтобы избежать сплетен, писала тогда газета O Dia.

Роль Зейна стала вызовом для актера, но многому его научила. Об этом рассказал он в марте прошлого года. А об отношениях с Верой Фишер он предпочитает не распространяться: артист давно и счастливо женат на певице Лили Хан.