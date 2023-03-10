На съемках фильма «Любовь и голуби» чуть не случилась страшная трагедия: вы будете ошарашены

Во время работы едва не оборвалась жизнь одного из актеров.

Одной из главных в карьере Александра Михайлова стала работа в комедии «Любовь и голуби», где он воплотил образ Василия Кузякина. Вот уже несколько поколений зрителей осыпают артиста комплиментами, но мало кто знает, что эти съемки едва не стоили ему жизни.

Как оказалось, знаменитую сцену, в которой Кузякин открывает дверь и мгновенно оказывается на курорте, снимали с участием водолазов. Специалисты должны были под водой снять с артиста костюм, чтобы вынырнул он уже в плавках. Но во время одного из дублей намокший галстук стал на нем затягиваться, из-за чего он чуть не потерял сознание.

Напуганный Михайлов начал паниковать под водой и даже пытался драться с водолазами. Те же пытались освободить артиста и были вынуждены разрезать аксессуар, чтобы спасти его жизнь.

В итоге эпизод сняли со следующего дубля. В кадре даже можно заметить, что галстук небрежно зашит, ведь у костюмеров не было времени и возможности покупать новый.