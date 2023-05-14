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На съемках «Бриллиантовой руки» Миронова пришлось спасать: не поверите от кого

14 мая 2023 09:30
На съемках «Бриллиантовой руки» Миронова пришлось спасать: не поверите от кого

Рабочий процесс едва не был сорван.

Съемки «Бриллиантовой руки» сопровождались невероятными приключениями и злоключениями. Так, однажды съемочной группе пришлось спасать Андрея Миронова от спасателей.

Это произошло во время съемок эпизода на острове. Герой Миронова Геша Козодоев начал истошно кричать и звал на помощь, ведь он думал, что попал на необитаемую территорию. Душераздирающие вопли актера страшно перепугали отдыхавших в тех местах курортников. Они тут же вызвали спасательный катер, который мигом прибыл на место происшествия.

Но как только он приблизился к острову, его остановил голос из мегафона. Спасательной бригаде сделали выговор, что ее катер вероломно въехал в кадр. Те выругались, а затем выдохнули с облегчением и со словами «Слава богу, не утопленник, а киношники».

На съемках «Бриллиантовой руки» Миронова пришлось спасать: не поверите от кого

Это далеко не единственный курьез, который произошел во время съемок злосчастного эпизода на острове. Роль «святого» мальчика, шагающего по воде, исполнил сын Юрия Никулина Максим. Режиссеру не удавалось снять сцену с опрокидыванием мальчика в воду. Тогда Гайдай сказал Миронову, чтобы он пнул его по-настоящему. Актер выполнил приказ, и Максим от неожиданности плюхнулся. Гайдай был доволен, и именно этот кадр и вошел в фильм.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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