На съемках «Бриллиантовой руки» Миронова пришлось спасать: не поверите от кого

Съемки «Бриллиантовой руки» сопровождались невероятными приключениями и злоключениями. Так, однажды съемочной группе пришлось спасать Андрея Миронова от спасателей.

Это произошло во время съемок эпизода на острове. Герой Миронова Геша Козодоев начал истошно кричать и звал на помощь, ведь он думал, что попал на необитаемую территорию. Душераздирающие вопли актера страшно перепугали отдыхавших в тех местах курортников. Они тут же вызвали спасательный катер, который мигом прибыл на место происшествия.

Но как только он приблизился к острову, его остановил голос из мегафона. Спасательной бригаде сделали выговор, что ее катер вероломно въехал в кадр. Те выругались, а затем выдохнули с облегчением и со словами «Слава богу, не утопленник, а киношники».

Это далеко не единственный курьез, который произошел во время съемок злосчастного эпизода на острове. Роль «святого» мальчика, шагающего по воде, исполнил сын Юрия Никулина Максим. Режиссеру не удавалось снять сцену с опрокидыванием мальчика в воду. Тогда Гайдай сказал Миронову, чтобы он пнул его по-настоящему. Актер выполнил приказ, и Максим от неожиданности плюхнулся. Гайдай был доволен, и именно этот кадр и вошел в фильм.