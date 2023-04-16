На съемках «Бриллиантовой руки» ходили слухи, что Никулин умер: откуда они взялись

Комедия «Бриллиантовая рука» заставила всю страну говорить о Юрие Никулине. А причина была связана не только с талантом артиста, который он в очередной раз доказал в картине Леонида Гайдая, но и со слухами о его смерти.

Так, еще во время работы над картиной среди поклонников начала распространяться информация, что артист скончался. Якобы горничная в отеле «Горизонт», где жили звезды фильма, видела бездыханное тело любимца миллионов, накрытое белой простыней. И ее находка могла означать только одно: Никулин ушел из жизни.

На самом же деле женщина столкнулась с реалистичным муляжом. Художники фильма заранее приготовили копию Никулина для съемок падения его героя из вертолета. И хранили его в подвале в ожидании рабочего дня. Горничная, испугавшись неожиданной находки, не стала уточнять, что именно лежит под простыней, и стремительно рассказала новость всем знакомым.

Правду публике рассказал сам Никулин. Как только он узнал о слухах, то лично заверил, что жив и полностью здоров, а находка — это всего лишь безобидный муляж.