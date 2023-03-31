На съемках «Большой перемены» Кононов чуть не погиб: его подвели собственные эмоции

В картине «Большая перемена» Михаил Кононов исполнил главную роль учителя истории Нестора Северова. Зрители остались в восторге от игры артиста, однако эта роль едва не стала последней в жизни звезды экрана.

Как оказалось, Кононов не умел плавать, но стеснялся признаться в этом своим коллегам по картине. Поэтому сразу же согласился на съемки сцены, в которой его герой якобы тонет по время плавания.

Все члены съемочной группы были в восторге от игры артиста, расхваливая, как хорошо он вжился в образ. Наблюдая за Кононовым, они осыпали его комплиментами, а Ролан Быков, ни о чем не подозревая, отправился его спасать, как и было прописано в сценарии.

Только на берегу Кононов признался, что едва не утонул во время съемок. Из-за стеснения он не смог рассказать, что не умеет плавать, и каким-то чудом остался жив.