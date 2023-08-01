«На себя смотреть не могу»: Киркоров далеко не сразу, но признал проблему

Король российской эстрады Филипп Киркоров последнее время все чаще хвастается своей новой внешностью. После ряда хирургических вмешательств он стал обладателем идеального спортивного тела, рельефного пресса и подтянутых мышц.

Как рассказал «КП » звездный врач Тимур Хайдаров, артист далеко не сразу решился лечь под нож. Первоначально он пришел в клинику навестить своего друга Даву, который также был пациентом именитого хирурга. Тогда поп-короля впервые и осмотрели. Но он заявил, что безумно боится операций и пропал на полгода.

А потом сам позвонил Хайдарову и заявил, что больше взглянуть на себя в зеркале не может, что операция ему нужна срочно, через неделю, иначе он передумает. У артиста оказались прекрасные анализы, и ему пошли навстречу. Очевидно, что Киркоров не пожалел о своем решении. Он демонстрирует результат и не скрывает, что готовится к новым изменениям.