На себя не похожи: сможете ли вы угадать российских и иностранных звезд по детским фото?

Многие знаменитости любят делиться своими детскими и подростковыми фото - во-первых, потому, что часть аудитории умилится архивным кадрам, часть придет в восторг от смелости звезды, не побоявшейся показать себя в забавном виде, третьи обязательно найдут, за что покритиковать... Одним словом, равнодушных не останется, а это ли не главное? Некоторые звезды открыто признаются в комплексах, которые преследовали их в школьные годы. Так, например, певица и дизайнер Виктория Бэкхем несколько лет назад опубликовала открытое письмо, адресованное 18-летней себе. Она призналась, что в юном возрасте не считала себя самой привлекательной и стройной. Будущая звезда училась в танцевальном колледже, однако обучение давалось ей не слишком просто - а именно, юная Виктория считала, что на отчетном годовом концерте ее поставили в самый последний ряд не просто так, а потому, что она была слишком толстой для первого ряда. Кроме того, супруга Дэвида Бэкхема страдала от акне и постоянно экспериментировала со стилем - причем не всегда удачно. Однако все это не помешало ей поверить в себя и стать известной.

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