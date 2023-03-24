На себя не похожа: россияне оторопели от фото Глюкозы в детстве

Глюкоза пошла навстречу поклонникам. Они просили ее выкладывать больше детских фотографий. Стоило ли это делать — вопрос открытый, ведь многие испугались таких ностальгических кадров.

Подборку с редкими моментами со съемок «Ералаша», семейными буднями и первыми шагами в шоу-бизнесе певица приурочила к двадцатилетию хита «Невеста». С одной фотографии смотрит почти лысый ребенок в красно-белом платье. Он сидит верхом на деревянной лошадке-качалке (такая тогда была почти у всех). С грустным выражением лица он обратил свой взор в объектив.

«Что за пацан?» — недоумевали подписчики.

«Такая смешная в детстве», — писали более деликатные комментаторы.

Кто-то увидел в маленькой Глюкозе сходство с одной из ее дочерей, но не только.