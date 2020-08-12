«На себя не похожа»: Нюшу из-за фотошопа перестали узнавать в сети 

Уже давно Нюша начала серию интересных постов, связанных с защитой окружающей среды. Однако подписчикам не понравилось, что звезда рассуждает на важные темы, выкладывая при этом откровенные фотографии. Видимо, девушка не стала прислушиваться к своим фанатам и решила продолжить в том же духе.

Не так давно Нюша опубликовала новый снимок с отдыха. В прошлом месяце она вместе с семьей отправилась в Крым. На фотографии артистка предстала в голубом бикини на фоне роскошной виллы, в которой, по всей видимости, и расположилось звездное семейство.

Певица выбрала ракурс, который неудачно подчеркнул изгибы ее фигуры. Многие поклонники не поняли, почему фотография сделана снизу, ведь ноги звезды стали казаться больше и крупнее. «Вроде ростом маленькая, а стопа 40 размера?», «Зачем так фоткаться, ноги как ласты», «То ли фотограф не тот, то ли ступни подросли», – стали обсуждать неудачный кадр фолловеры.

Некоторые напали на цвет волос артистки, попросив ее перекраситься обратно в черный. Другие же и вовсе не узнали Нюшу, так как она явно переборщила с фотошопом. «Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве…», «На себя не похожа!» – заявили недовольные фанаты.

Что интересно, большинство так и не понимает, зачем под фото с отдыха Нюша решила рассказать об озере Байкал.