На сцене без нижнего белья: это странное правило для балерин соблюдала даже Волочкова
Пикантные подробности вышли наружу.
Каждая балерина обязана беспрекословно следовать строгим предписаниям, чтобы иметь возможность блистать перед зрителями. Многие правила покажутся простому человеку довольно странными, а некоторые — даже неприличными.
Одно из таких касается наряда, точнее, нижнего белья танцовщиц. Как оказалось, его балерины не носят по одной простой причине.
Танцевальные купальники, в которых артистки балета исполняют свои номера, имеют специальные вкладыши. Вот почему необходимость в исподнем попросту отпадает.
Важно сказать, что интимной гигиене это требование, которое, к слову, была вынуждена соблюдать даже прима Большого театра Анастасия Волочкова, совсем не вредит. Вкладыши можно легко вынуть из костюма и постирать.
Между тем у мужчин дела с нижнем бельем обстоят иначе. Под колготки они обязаны надевать специальные трусы-бандаж или «танцевальный пояс».