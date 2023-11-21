На сцене без нижнего белья: это странное правило для балерин соблюдала даже Волочкова

Каждая балерина обязана беспрекословно следовать строгим предписаниям, чтобы иметь возможность блистать перед зрителями. Многие правила покажутся простому человеку довольно странными, а некоторые — даже неприличными.

Одно из таких касается наряда, точнее, нижнего белья танцовщиц. Как оказалось, его балерины не носят по одной простой причине.

Танцевальные купальники, в которых артистки балета исполняют свои номера, имеют специальные вкладыши. Вот почему необходимость в исподнем попросту отпадает.

Важно сказать, что интимной гигиене это требование, которое, к слову, была вынуждена соблюдать даже прима Большого театра Анастасия Волочкова, совсем не вредит. Вкладыши можно легко вынуть из костюма и постирать.

Между тем у мужчин дела с нижнем бельем обстоят иначе. Под колготки они обязаны надевать специальные трусы-бандаж или «танцевальный пояс».