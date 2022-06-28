Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На сборах не появилась: вскрылась правда о возвращении Тутберидзе на родину

На сборах не появилась: вскрылась правда о возвращении Тутберидзе на родину

28 июня 2022 11:45
На сборах не появилась: вскрылась правда о возвращении Тутберидзе на родину

Ранее появились слухи о возможном переезде знаменитости.

Этери Тутберидзе пропустила начало тренировочных сборов своей группы. Вот уже несколько недель спортсменка находится в США.

Как отмечает глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, не так давно Тутберидзе решила отправиться в отпуск в Америку, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис. При этом знаменитость предпочла не раскрывать, когда именно вернется на родину, поэтому никто из ее коллег не знает точных дат. Прошлая подобная поездка в период пандемии продлилась около года. Однако Ренат не переживает из-за слухов о возможном отъезде Тутберидзе, ведь уверен, что фигуристка вряд ли решится на переезд, так как никогда не рассказывала ему о подобных планах, а за годы карьеры доказала свой патриотизм.

Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

Также собеседник портала «МАТЧ ТВ» отметил, что отсутствие тренера на сборах не является проблемой. По его словам, последние недели многие из команды ее штаба также находятся в отпусках, а фигуристов в начале сборов тренируют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video