На сборах не появилась: вскрылась правда о возвращении Тутберидзе на родину

Этери Тутберидзе пропустила начало тренировочных сборов своей группы. Вот уже несколько недель спортсменка находится в США.

Как отмечает глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, не так давно Тутберидзе решила отправиться в отпуск в Америку, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис. При этом знаменитость предпочла не раскрывать, когда именно вернется на родину, поэтому никто из ее коллег не знает точных дат. Прошлая подобная поездка в период пандемии продлилась около года. Однако Ренат не переживает из-за слухов о возможном отъезде Тутберидзе, ведь уверен, что фигуристка вряд ли решится на переезд, так как никогда не рассказывала ему о подобных планах, а за годы карьеры доказала свой патриотизм.

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Также собеседник портала «МАТЧ ТВ » отметил, что отсутствие тренера на сборах не является проблемой. По его словам, последние недели многие из команды ее штаба также находятся в отпусках, а фигуристов в начале сборов тренируют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.