На самую красивую женщину мира без слез не взглянешь: исчезла не просто так

Самая востребованная модель нашего времени Белла Хадид поставила карьеру на паузу. Звезда подиума переживает не лучшие времена: она пребывает в больнице и почти не выходит на связь.

У Хадид с 14 лет болезнь Лайма, которая появилась после укуса клеща. Недуг поражает кожу, нервную систему и сердце. Белла лечится антибиотиками и время от времени лежит под капельницами, чтобы снять неприятные симптомы.

Недавно модель поделилась фото, на котором она проходит лечебную процедуру. Белла сидит спиной к камере и держит одной рукой капельницу. Это ее первый пост после долгого молчания: Хадид не давала о себе знать с апреля.

Взволнованные поклонники не на шутку испугались, увидев снимок Беллы. Они также предположили, что у модели проблемы с почками, ведь это распространенный симптом болезни Лайма. Судя по всему, состояние самой красивой женщины мира далеко от нормального. Лечение дается Хадид тяжело. Она жалуется на постоянную боль и на то, что после разных процедур ее красота исчезает.