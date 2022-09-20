На самом видном месте: не поверите, кого Рязанов сыграл в «Иронии судьбы»

Случаи, когда советские режиссеры снимались в своих же фильмах, в отечественном кинематографе не редкость. Но не все из постановщиков стремились получить главные или хотя бы важные роли. Некоторые довольствовались и случайным появлением в кадре, своеобразным камео — приятным сюрпризом для наблюдательных зрителей.

Именно таких персонажей выбирал для себя Эльдар Рязанов. Каждый из поклонников фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» точно видел его в кадре, однако не все понимали, что перед ними режиссер. Он сыграл именно того пассажира в самолете, на которого удобно кладет голову нетрезвый Лукашин.

Рязанов еще несколько раз снимался в своих картинах в маленьких эпизодах. Например, он был коллегой Мячикова в «Стариках-разбойниках», главным редактором газеты в «Дайте жалобную книгу» и мужчиной с подзорной трубой в «Забытой мелодии для флейты». А в «Невероятных приключениях итальянцев в России» у постановщика было сразу две роли: сторож на складе матрешек и доктор на крыле самолета.