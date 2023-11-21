На самом известном портрете изображен не Толстой: вот с чего его пришлось срисовать

Самое известное графическое изображение Льва Николаевича Толстого принадлежит кисти Ивана Николаевича Крамского. Портрет видел и знает каждый, кто хоть раз был в школе в кабинете русского языка и литературы. В книгах писателя чаще всего изображают при помощи этого самого полотна.

Однако, оказывается, на картине изображен вовсе не Толстой. Вернее, Толстой, но с подвохом. Если внимательно присмотреться к изображению, то вы заметите, что суровое и будто выточенное из камня лицо писателя совершенно не соотносится с нарисованным и будто обмякшим туловищем. А все потому, что портрет писали не с автора «Войны и мира», а с его чучела.

Дело в том, что Толстой согласился на создание картины только на том условии, если полотен напишут два: одно — художнику, другое — модели. Проблема в том, что позировать статично писатель не хотел. Тогда Крамской решил набить соломой одежду Льва Николаевича, поэтому вторую работу он писал уже не с оригинала, а с копии в духе Страшилы из Изумрудного города.