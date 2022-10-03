На самом интересном: чем закончился сериал «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе» о жизни семьи Букиных из Екатеринбурга радовал телезрителей на протяжении шести лет подряд. После этого создатели российской версии американского ситкома «Женаты и с детьми» решили, что проект пора заканчивать, потому что он начал терять популярность у аудитории. Но вот чем именно закончилась история Букиных, многие поклонники не знают до сих пор.

По сюжету главные герои сериала Гена и Даша решают разъехаться после долгих лет совместной жизни, потому что не подходят друг другу. Но спустя какое-то время они решают вместе встретить Новый год и под бой курантов случайно оказываются заперты на крыше, причем вместе с детьми.

Вскоре после этого Даша знакомится со знаменитым футболистом и соглашается выйти за него замуж. В разгар свадьбы туда врывается разгневанный Гена, и на этом экранная история Букиных заканчивается. О том, что должно было быть дальше, фанаты гадают до сих пор, однако команда сериала полагает, что эта история рассказана до конца и не требует ни продолжений, ни пояснений.