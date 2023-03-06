На самом деле «Великолепный век» - это не сериал: правда вас ошарашит

Этот жанр повысил интерес к стране во всем мире.

Мыльная опера не самый достойный синоним, которым часто противники фанатов «Великолепного века» описывают телеэпопею. На самом деле популярная историческая драма относится совсем к другому жанру.

«Великолепный век» — это дизи. Так называются масштабные эпопеи об истории или современной жизни турецкого общества. В среднем в одном дизи от 35 до 40 эпизодов длиной от двух до двух с половиной часов. Каждый из них может сопровождаться оригинальным саундтреком, а число главных героев может насчитывать несколько десятков.

В середине 2010-х Турция обогнала Мексику и Бразилию по объему экспорта телесериалов, уступив место лишь США. Считается, что именно дизи способствовали росту популярности страны и интереса к турецкой культуре среди представителей самых разных государств.

Бум телесериалов в Турции связывают с либерализацией телевидения, пришедшейся на 1990-е. Сейчас на рынке дизи очень высокая конкуренция: половина из 60 сериалов, что ежегодно выпускаются в этой стране, насчитывает не больше 13 эпизодов.

Интенсивная борьба участников индустрии за зрителя подарила высококлассные телешедевры, которые знают и любят во всем мире.