Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На самом деле прозвище: вот что означает странная фамилия Пересильд

На самом деле прозвище: вот что означает странная фамилия Пересильд

25 сентября 2023 10:00
На самом деле прозвище: вот что означает странная фамилия Пересильд

Корни актрисы стоит искать в Прибалтике.

Сегодня Юлия Пересильд — главная актриса отечественного кино. Звезда вызывает противоречивую реакцию у зрителей. Но факт остается фактом: именно миловидной блондинке доверили сыграть главную роль в картине «Вызов», в первом фильме, снятом на Международной космической станции. Артистка скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Вопросы вызывает и ее фамилия.

Многие уверены, что знаменитость взяла себе псевдоним, а в паспорте у нее простая русская фамилия. Но это лишь распространенное заблуждение. Красотке досталась фамилия от отца, имеющего эстонские корни. Предков Юлии Пересильд депортировали из Прибалтики в Россию еще в 1940-е.

Лингвист Владимир Максимов рассказала порталу BLITZ+, что означает фамилия актрисы на самом деле. «Пер» с эстонского переводится как «рубеж» или «граница», тогда как «силд» — это ничто иное, как мост. Получается, «пограничный мост»: скорее всего, предки российской кинозвезды жили недалеко от моста.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше