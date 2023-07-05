На «русского» красавца из Голливуда без слез не взглянешь: годы не пощадили

Многие потомки русских эмигрантов построили завидную карьеру в Голливуде. В этой когорте оказался Майкл Дудикофф, отец которого перелетел через океан в поисках лучшей жизни.

В Штатах эмигрант встретил девушку франко-канадского происхождения, которая стала его женой. В их браке и родился будущий голливудский актер. Майкл Дудикофф с юных лет обожал спорт, в особенности «железо». Будучи обладателем подтянутого накаченного тела, он подался в модельный бизнес. Там-то его и заметили представители кино.

Вскоре Майкл начал появляться на экране, однако ему доставались незаметные роли. Славу артисту обеспечил Чак Норрис, который отказался сниматься в боевике «Американский ниндзя». Роль досталась малоизвестному Дудикоффу.

Картина сделала Майкла суперзвездой и кумиром миллионов женщин. Они сходили с ума от его фигуры и пронзительного взгляда. Актер был на коне вплоть до начала 00-х, после чего ушел из кино.

Сегодня 68-летний Дудикофф иногда появляется в фильмах и сериалах, но о былой славе нет и речи. Звезда 80-х изменился и внешне — теперь он щуплый и сухонький дядечка, который легко затеряется в толпе. Годы не пощадили бывшего секс-символа.