На Руси знали, как категорически нельзя называть детей: иначе будут преследовать несчастья

Это сейчас имя ребенку выбирают по принципу «выпендриться» и выделить несчастного малыша из толпы «унылых» Иванов и Татьян. На Руси же выбору имени придавали чуть ли не сакральное значение. Выражение про корабль, который как назовешь, так он и поплывет, было полностью применимо к процессу наречения детей у славян.

И если на Руси были имена-фавориты, то, разумеется, существовал и стоп-лист имен, которые категорически запрещались к использованию. Назвать так младенца — это означало обречь его на жалкую, несчастную и, что самое главное, недолгую жизнь.

Вот как не называли детей в славянской традиции.

Не принято было нарекать малышей в честь бабушки и дедушки. Но с оговоркой. Делать так не могли лишь с первой дочерью в семье (ей не дозволялось выбирать имя бабушки по отцу) и с первым мальчиком (он не мог получить имя деда по материнской линии).

Также категорически запрещалось давать детям имена родственников, ушедших из жизни молодыми. Считалось, что ребенок, нареченный таким именем, повторит судьбу рода. Об этом пишут на Дзен-канале «Культурология».