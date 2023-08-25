На Руси внебрачных детей величали только так: проверьте, может и ваша фамилия в списке бастардов

Многие аристократы на Руси были замечены в связях с простолюдинами. От таких романов рождались дети, которых можно было узнать по особенным фамилиям.

Часто знатные особы, признавая внебрачных детей, придумывали им новое родовое имя, сокращая свое собственное. Например, незаконнорожденная дочь князя Потемкина получила фамилию Темкина, а дети графа Шереметьева назывались Реметьевыми.

Еще одним способом передать часть своего имени отпрыскам была перестановка букв в фамилии. Так, бастарды помещика Чарналуского были именованы Луначарскими, а Шубина — Нибуш.

Самым простым вариантом «признать» малышей была именная фамилия. Незаконнорожденные дети становились Александровыми, Никитиными, Алексеевыми, в зависимости от того, как звали их отца. Людей с такими именами можно встретить и сегодня: среди них немало потомков русской знати.