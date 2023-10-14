На Руси таких называют альфонсами: Кудрявцева раскрыла правду о браке с молодым мужем

Телезвезда Лера Кудрявцева уже одиннадцать лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Поначалу в их брак мало кто верил: публика считала, что молодой спортсмен быстро оставит жену ради ровесницы. Но пара доказала, что их чувства совершенно искренние. Они воспитывают маленькую дочку и выглядят счастливыми.

Недавно Лера откровенно рассказала об отношениях с Макаровым. Кудрявцева назвала супруга занудным пенсионером. В отличие от энергичной телеведущей, он предпочитает спокойный досуг и с радостью проводит время дома.

Кроме того, оказалось, что муж уже давно не может позволить себе побаловать ее подарками. После того как Игорь закончил карьеру профессионального хоккеиста, его доходы существенно уменьшились. Точную сумму Кудрявцева не раскрыла, но, судя по всему, теперь она получает заметно больше мужа. Об этом звезда рассказала в интервью изданию «Комсомольская правда».