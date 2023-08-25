На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством

С течением времени многие слова в русском языке меняют свое значение по разным причинам. Иногда какие-то термины просто приобретают новые оттенки, а порой и вовсе начинают обозначать что-то полностью противоположное изначальному смыслу.

Так вышло, например, со словом «зараза». Ведь изначально так называли красивых и обворожительных девушек, которые сражали мужчин своей прекрасной внешностью. Но потом ситуация изменилась.

Лингвисты предполагают, что это произошло во времена Петра I. Тогда император настаивал на том, чтобы девушки принимали больше участия в социально-культурной жизни общества, посещали балы, наряжались и общались.

Приверженцы Домостроя такой подход не оценили. И поэтому начали называть заразами красавиц, посещающих светские мероприятия. Но вкладывали в этом слово уже новый смысл. Они имели в виду, что девушки, как болезнь, заражают всех вокруг своим развратным видом.