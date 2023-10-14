На Руси считали, что в эти дни рождаются самые вспыльчивые люди: это не про вас?

Наши предки подметили, что люди, рожденные в одно и то же время года, обладают сходными чертами характера. Так мало-помалу сложились гороскопы, в которых нашли отражение все особенности, которыми наделены уроженцы того или иного месяца. У славян был свой гороскоп, в котором у каждого знака был свой бог-покровитель.

Стрибог

Славянский гороскоп - один из самых древних в мире. Наши предки делили год на определенные отрезки времени, каждому из которых покровительствовал тот или иной бог. Знаки в славянском гороскопе тоже были, только назывались они иначе - чертоги. Люди верили, что каждый чертог наделяет своего подопечного теми или иными чертами характера.

Считалось, например, что самые вспыльчивые люди появляются на свет под чертогом Стрибога. Он был покровителем всех рожденных в период с 21 января по 20 февраля. Это время суровой погоды, морозов, буранов, неудивительно, что божество тесно связано с климатическими условиями.

Стрибог, согласно славянским поверьям, мог либо вызвать бурю, либо укротить ее.

Подопечные этого божества отличаются вспыльчивым нравом - каждое неосторожное словечко способно вызвать у них непредсказуемую реакцию. Если представителю знака что-то не понравится, молчать об этом он не станет.

Нередко за подопечными Стрибога закрепляется репутация людей суровых, вздорных, импульсивных. С ними не забалуешь. Уроженцы этого знака обожают критиковать окружающих, но терпеть не могут, когда кто-то высказывается недоброжелательно о них.

Конечно же, у представителей знака есть и положительные стороны.

Люди, рожденные под чертогом Стрибога, принадлежат к воздушной стихии. Они наделены высоким интеллектом, это мыслители и новаторы, которые привносят много новшеств в окружающий мир.

Когда уроженцы знака находятся в доброжелательном настроении, с ними очень интересно общаться. Они готовы поддержать беседу абсолютно на любую тему, их замечания свидетельствуют о недюжинном интеллекте, отличном чувстве юмора и харизме. Правда, лучше с ними не спорить - характер Стрибога проявится во всей красе.

Представители этого знака очень привязаны к своей семье, они стоят горой за близких и друзей.

Любят навязывать собеседнику свою точку зрения, поэтому, чтобы не поссориться с ними, лучше поддакивать, а потом сделать по-своему. В целом, у подопечных Стрибога хватает как друзей, так и недоброжелателей.