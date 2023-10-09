На Руси считали, что в эти дни рождаются самые красивые и умные женщины: проверьте себя

У славян, как и у многих других народов, существовал свой гороскоп. Наши предки верили, что людям, появившимся на свет в те или иные дни месяца, покровительствовали боги и богини. Они наделяли своих подопечных определенными качествами - например, храбростью или мудростью. Рассказываем, когда, согласно легендам, появляются на свет настоящие умницы и красавицы.

Лада

Славянский гороскоп, как и все другие, состоит из знаков, которые наши предки называли чертогами. С его помощью можно было заглянуть в будущее человека, узнать, какова его миссия в этой жизни, подобрать себе подходящего партнера, и, конечно же, выделить сильные и слабые стороны личности.

Чертоги были названы в честь славянских божеств, каждое из которых отвечало за ту или иную сферу жизни.

Например, богиня Лада была покровительницей любви, красоты, семейной жизни и домашнего очага. Как нетрудно догадаться, особенной удачей для женщины считалось родиться под знаком Лады. Женщины, появившиеся на свет в период с 21 апреля по 21 мая, считались у славян самыми красивыми и умными. От природы подопечные Лады наделены чувством прекрасного, необходимого каждой представительнице женского пола. Из-под их рук выходят изделия, радующие глаз окружающих.

Это трудолюбивые, полные жизненных сил натуры, позитивные и оптимистичные.

Безусловно, у них, как и у всех нас, бывают сложные периоды, однако подопечные богини Лады стараются справляться с трудностями без лишнего ропота. Они не сетуют на судьбу, а терпеливо делают свою работу. Представительницы этого знака от рождения наделены яркой внешностью, выразительными чертами. Ясные глаза, сияющая улыбка, роскошные волосы и кожа - подопечным Лады можно позавидовать, настолько им повезло с природными данными.

У девушек, появившихся на свет под этим знаком, отбоя нет от поклонников.

Но выходить замуж за первого встречного они не спешат. Подопечные Лады ждут своего единственного, и только сделав выбор сердцем, дают согласие на брак. Представительницы знака становятся мудрыми и хозяйственными женами. Дом у них, как говорится, полная чаша. Женщина, рожденная под знаком Лады, способна сделать блестящую карьеру, но семья и дом всегда будут для нее на первом месте. Это превосходная хозяйка, радушная и доброжелательная. Родственники и гости с радостью возвращаются под крышу ее дома.