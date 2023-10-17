На Руси считали, что в эти дни рождаются люди, созданные для семьи

В славянском гороскопе есть знак, для которого смысл жизни - дом и близкие.

У каждого человека есть свое предназначение. В это верили наши предки; свои представления они отразили в гороскопе, где каждый знак (или, как его называли в древности, чертог) находился под покровительством того или иного божества. Оно оказывало влияние на интересы и мировоззрение подопечного. Вот кто, по мнению славян, был создан для заботы о семейном очаге и домочадцах.

Род

Имя божества, которое покровительствует приверженцам семьи и брака, говорит само за себя. Родом наши предки называли создателя мира, того, кто главенствовал над всеми другими богами. Его подопечными считались люди, рожденные в период с 21 февраля по 20 марта.

Род был известен не только как творец вселенной, но и как покровитель семейной жизни. Поэтому люди, рожденные под его знаком, считались созданными для брака и воспитания нового поколения. Призвание подопечных Рода заключается во взаимодействии с окружающими.

Именно эти люди встают на путь самозабвенного служения ближнему.

Они всегда готовы оказать поддержку родственникам, друзьям, знакомым - и не только. Встретив на улице незнакомого человека, нуждающегося в помощи, подопечные Рода точно не пройдут мимо: расспросят, утешат, примут все нужные меры.

Нередко они находят свое призвание в волонтерской деятельности. Для людей, рожденных под знаком Рода, нет ничего более естественного, чем помогать окружающим. Их мало интересует признание и денежное вознаграждение за труды - они готовы работать бесплатно, лишь бы приносить пользу.

Но общественная деятельность, конечно, все же не самое главное в жизни подопечных Рода.

Они рождены для того, чтобы создать свою семью, любить своих близких, заботиться о них и заниматься домом. В тех хлопотах, которые многих кажутся скучной рутиной, эти люди находят особое удовольствие.

Из них получаются прекрасные семьянины и родители. Рожденные под этим знаком души не чают в своих домочадцах и делают все, чтобы те чувствовали себя комфортно. Речь идет не только о материальных благах - подопечные Рода стараются, чтобы погода в доме всегда оставалась прекрасной.

Представители этого знака твердо стоят на ногах, если и витают в облаках, то совсем недолго.

В равной степени прислушиваются к голосу сердца и разума, поскольку стараются соблюдать во всем баланс. Это спокойные, уравновешенные, приятные люди с особенной, светлой энергетикой.