На Руси панически боялись трех часов ночи: современные психологи развеяли этот страх

Издревле три считалось магическим числом. Именно оно чаще остальных встречается в русских народных сказках. Влияло оно и на реальную жизнь людей.

Например, на Руси панически боялись трех часов ночи. Считалось, что это время ведьм и колдунов, в которое они могут творить свои злодеяния, из-за чего якобы случались несчастья или начинались страшные болезни. Если кто-то бодрствовал в этот час, то его тут же могли обвинить в связи с нечистой силой.

Также считалось плохим предзнаменованием проснуться в три часа ночи. Считалось, что это происходит только с теми людьми, душу которых похитил черт. Современные же психологи поспешили развеять этот страх, объяснив его истинную причину.

По мнению специалистов, ночные пробуждения не имеют никакого отношения к мистике и колдовским проделкам. Все дело кроется в гормонах. Когда человек находится в состоянии стресса, у него повышается уровень дневного кортизола и серотонина. В ночное же время суток под воздействием мелатонина эти гормоны активизируются, тогда можно проснуться и при этом почувствовать себя нехорошо.