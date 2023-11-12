На Руси фамилию Бузова давали только одному типу людей: певице подходит идеально

Тот случай, когда не в бровь, а в глаз.

Фамилия Бузов, а особенно в женском варианте, на удивление является большой редкостью. Но благодаря известной певице ее знает и слышит из каждого утюга вся страна. И она имеет весьма занятную семантику.

На Руси фамилия стала производной от клички Буза. Это слово многие в сленге используют и сейчас. Кто из нас не бузил, не скандалил, не вел себя шумно и не привлекал к себе внимание хотя бы раз?

Нашествие на Русь толпы ханов Золотой Орды принесло на землю-матушку новый напиток, который назывался «Буза». Слово с турецкими корнями имело значение «портить». Кстати, во многих странах «Бузу» или «Бозу» пьют по сей день. Очень похоже на квас. На Руси «Буза» очень быстро приобрела популярность. Напитком, кстати, запивали хмельную продукцию, поэтому считали «веселящим». По-татарски «буза» — это беспорядок, шум, гам и балаган. Отсюда же, вероятно, появились сленговые английские «boozy» и «booze» — пьянство и выпивка.