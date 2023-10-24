На Руси его обладательниц обходили стороной: самое неприличное имя стало безумно популярным

С момента принятия христианства на Руси быт и нравы наших предков сильно поменялись. На место свободной любви пришли четкие представления о морали и нравственности, идолы были уничтожены — на их месте строились православные храмы. Уклад жизни и культура перевернулись с ног на голову. Претерпели изменения даже имена.

Долгое время девочек почти не называли именем Любовь. В основном русичи ориентировать на святых, чьим делам и подвигам хотелось подражать. Однако Люба не была связана с великомученицами или страстотерпцами. По мнению лингвистов, вероятнее всего, имя восходит к мифическим персонажам.

В переводе с греческого «Любовь» значит «пора первой любви». Не все родители хотели подобных ассоциаций для своих дочерей, ведь на таких девочек смотрели косо. Имя вернулось в моду лишь XVIII веке, когда на пике популярности был русский патриотизм и слова славянского происхождения, как рассказывает Дзен-канал «Кириллица».