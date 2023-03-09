На Руси до паники боялись называть дочерей этим именем: о причине вы точно не догадаетесь

Сегодня люди нечасто задумываются о происхождении и истории своих имен. Но даже если на первый взгляд они кажутся простыми, то их прошлое может быть весьма интересным.

Например, еще в Средние века на территории Руси было строго запрещено называть новорожденных девочек Мариями. Дело в том, что начитанные и неплохо образованные служители церкви считали имя Богородицы слишком святым, поэтому оно не должно было стать доступным для обычных жителей. Так что родители боялись использовать его для своих дочерей и старались не идти против указа священников.

Однако имя было настолько красивым, что некоторые все же нарушали запрет и ставили ударение не на второй, а на первый слог. Но после церковных реформ имя Мария все же разрешили использовать простым людям, и оно быстро завоевало популярность на территории страны. Его с гордостью носили как крестьянки, так и дворянки.