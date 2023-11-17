На Руси детям отказывались давать имена до двух лет: иначе беды было не избежать

Сегодня родители дают детям имена, отталкиваясь от собственных предпочтений и опираясь на сочетание с фамилией и отчеством. В древности все было иначе. Именам придавали сакральное значение. Считалось, что правильное имя поможет человеку прожить долгую и счастливую жизнь.

Но называли детей не сразу: вероятно, это было связано с высокой младенческой смертностью. Для начала малыш должен был подрасти, проявить себя — показать черты характера и личностные особенности. Исходя из этого, родители придумывали имя. Долгое время ребенка именовал не иначе, как просто «чадо».

Часто для защиты от темных сил и сглаза давали сразу несколько имен. Одно знали все люди из окружения человека, а другое оставалось сакральным, поскольку его не принято было разглашать. Именно это «настоящее» имя оберегало от негативного воздействия.