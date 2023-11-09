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На Руси аристократов величали только так: проверьте, входит ли ваше имя в список знатных

9 ноября 2023 21:15
На Руси аристократов величали только так: проверьте, входит ли ваше имя в список знатных

Выделялись из толпы не только роскошью и величием. 

Деление на сословия и касты присуще любому обществу и любому государству. Даже сейчас, в период новейшей истории, сложно отрицать различные социальные уровни и субкультуры.

На Руси же к привилегированному сословию относились дворяне. Их считали аристократами, благородной кровью. Они всегда были роскошно одеты, дорого обуты и обвешаны украшениями.

Выделяли людей благородного происхождения не только побрякушки и одежда, но и имена. Причем интересно, что «русский Ванька», например, имя далеко не плебейское, а благородное, которое относилось к княжеским. К княжеским причисляли и такие имена, как Мстислав, Всеволод, Олег, Андрей, Илларион, Павел, Петр.

«Крестьянскими» именами считались: Ждан, Первыш, Худяш, Молчан, Богдан, Тугоум. Так княжеские семьи своих детей не величали никогда и ни при каких обстоятельствах.

Фото: Кадр из фильма «Ярослав Мудрый» (1981)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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