На Руси аристократов величали только так: проверьте, входит ли ваше имя в список знатных

Выделялись из толпы не только роскошью и величием.

Деление на сословия и касты присуще любому обществу и любому государству. Даже сейчас, в период новейшей истории, сложно отрицать различные социальные уровни и субкультуры.

На Руси же к привилегированному сословию относились дворяне. Их считали аристократами, благородной кровью. Они всегда были роскошно одеты, дорого обуты и обвешаны украшениями.

Выделяли людей благородного происхождения не только побрякушки и одежда, но и имена. Причем интересно, что «русский Ванька», например, имя далеко не плебейское, а благородное, которое относилось к княжеским. К княжеским причисляли и такие имена, как Мстислав, Всеволод, Олег, Андрей, Илларион, Павел, Петр.

«Крестьянскими» именами считались: Ждан, Первыш, Худяш, Молчан, Богдан, Тугоум. Так княжеские семьи своих детей не величали никогда и ни при каких обстоятельствах.