На руки Пореченкова вблизи лучше не смотреть: совсем за собой не следит (фото)

Михаил Пореченков отличается от типичных представителей российской богемы, которые следят за собой от макушки до кончиков пальцев. В этом убедились поклонники звезды после его появления на очередной премьере. На красной ковровой дорожке артист рассказал о своих отношениях с детьми. Пореченков поделился советами воспитания с журналистами шоу «Ты не поверишь!».

Однако внимание оператора передачи привлекли не мудрые слова актера, а его ногти. На одном из крупных планов можно заметить, что об уходе за своими руками артист даже и не слышал, а такое занятие, как мужской маникюр, ему наверняка и вовсе чуждо.

Ногти Пореченкова явно нуждаются в элементарной гигиене, особенно если брать во внимание тот факт, что Михаил — частый гость на светских мероприятиях. И если подобную небрежность легко простить обычному работяге, то про артиста такого сказать нельзя.