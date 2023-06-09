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На руки Пореченкова вблизи лучше не смотреть: совсем за собой не следит (фото)

9 июня 2023 15:15
На руки Пореченкова вблизи лучше не смотреть: совсем за собой не следит (фото)

Многие артисты себе такого не позволяют.

Михаил Пореченков отличается от типичных представителей российской богемы, которые следят за собой от макушки до кончиков пальцев. В этом убедились поклонники звезды после его появления на очередной премьере. На красной ковровой дорожке артист рассказал о своих отношениях с детьми. Пореченков поделился советами воспитания с журналистами шоу «Ты не поверишь!».

Однако внимание оператора передачи привлекли не мудрые слова актера, а его ногти. На одном из крупных планов можно заметить, что об уходе за своими руками артист даже и не слышал, а такое занятие, как мужской маникюр, ему наверняка и вовсе чуждо.

Ногти Пореченкова явно нуждаются в элементарной гигиене, особенно если брать во внимание тот факт, что Михаил — частый гость на светских мероприятиях. И если подобную небрежность легко простить обычному работяге, то про артиста такого сказать нельзя.

На руки Пореченкова вблизи лучше не смотреть: совсем за собой не следит (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Ксения Куртукова
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