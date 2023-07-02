На россиянку свалился выигрыш в 500 миллионов рублей: как изменилась ее жизнь за 3 года

Каждый человек хотя бы раз задумывался о покупке лотерейного билета: вдруг удача все же улыбнется. Не исключением стала и Любовь Догорова. Но уроженка Ленинградской области не могла и представить, что билетик обогатит ее семью на 500 миллионов рублей.

Победительница лотереи не растерялась и решила тратить деньги с умом. Часть суммы дама потратила на хорошую квартиру с видом на реку, также она думает о покупке собственного дома.

Догорова не забывает и о самых близких.

Сыну везучая леди оплатила путешествие за границу и получение образования. Несмотря на сказочное богатство, Любовь Догорова все еще ведет простую жизнь, сама готовит на кухне и балует домашних кулинарными шедеврами.