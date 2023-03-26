На роман Шурочки из «Служебного романа» не хватило пленки: обомлеете, увидев ее жениха

При создании большинства фильмов и сериалов используются продвинутые технологии и точные расчеты, которые помогают актёрам во время исполнения трюков и опасных сцен. А от продуманного сценария можно отходить лишь в крайних случаях.

Однако без импровизации создать настоящий шедевр не получится. Это понимал и Эльдар Рязанов, поэтому на съёмочной площадке «Служебного романа» царила атмосфера творчества, и артисты не боялись предлагать свои идеи.

Так сделала и Людмила Иванова, исполнившая роль Шурочки. Она играла в забавной сцене с Петром Щербаковым и, отойдя от сценария, упала ему на грудь. Тогда в голове женщины родилась идея, и она предложила режиссёру развить отношения своей героини с товарищем Бубликовым. Рязанову понравилась задумка и он был не против показать роман двух интересных персонажей. Но в интервью для портала «7дней.ru» актриса призналась, что на развитие этой сюжетной линии просто не хватило пленки.