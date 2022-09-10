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На роли красавиц больше не претендует: вы едва узнаете 43-летнюю Дженнифер Лав Хьюитт

10 сентября 2022 21:00
На роли красавиц больше не претендует: вы едва узнаете 43-летнюю Дженнифер Лав Хьюитт

Актриса стала многодетной матерью и заметно изменилась.

Дженнифер Лав Хьюитт покорила всех своей красотой, сыграв главную роль в комедии «Сердцеедки». С тех пор много воды утекло, поэтому от былого очарования звезды не осталось и следа.

Сегодня знаменитости 43 года, но она ничуть не похожа на ту самую сексуальную охотницу на богатых мужчин. Как пишут в Сети, актриса завершила карьеру из-за своего вздорного характера. Режиссеры попросту устали иметь дело со своенравной Лав Хьюитт, страдающей от звездной болезни.

На роли красавиц больше не претендует: вы едва узнаете 43-летнюю Дженнифер Лав Хьюитт

Тогда актрисе не оставалось ничего другого, кроме как посвятить себя семье. Она вышла замуж за Брайана Хэллисея и подарила ему троих наследников, младший из которых появился на свет в прошлом году.

Стоит признать, что роды отразились на фигуре звезды не лучшим образом. Поэтому теперь артистку, которая больше не претендует на роли красавиц, практически не узнать. Лав Хьюитт набрала лишние килограммы и заметно постарела.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Сердцеедки», 2001
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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