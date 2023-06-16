На роль в фильме «Москва слезам не верит» претендовал красавец: Катерина была бы в восторге

Драма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова до сих пор считается одним из главных фильмов в СССР. Отечественные и иностранные зрители остаются в восторге от истории Катерины, а особенно высоко ценят игру главных актеров — Веры Алентовой и Алексея Баталова. При этом изначально Меньшов планировал совершенно другого артиста на главную мужскую роль.

Как оказалось, Баталова в фильм он пригласил совсем не сразу. Постановщик сначала видел в образе Гоши звезду «Семнадцати мгновений весны» Вячеслава Тихонова. Он даже пригласил знаменитость на пробы, но члены худсовета не остались в восторге от этой кандидатуры.

Тогда Меньшов предложил им другие кандидатуры, но цензоры также их отвергли. Он был готов даже самостоятельно сыграть в своем фильме, но однажды увидел картину «Дорогой мой человек» с Баталовым и сразу позвал его в кино. А знаменитый артист согласился на предложение и в итоге исполнил одну из самых знаковых ролей в своей карьере.