«На роль мумии без проб возьмут»: участница «Фабрики звезд» вызвала оторопь

Премьера музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» состоялась в 2002 году. Одной из самых ярких участниц была Ирина Тонева, которая после выпуска стала солисткой группы «Фабрика».

Во время шоу певица была эффектной девушкой с короткой стрижкой, выразительными глазами и очаровательной улыбкой. Но годы не пощадили Ирину, она превратилась в блеклую копию самой себя. Тонева перекрасила волосы в пепельный цвет и сильно похудела. Эти метаморфозы не пошли Ирине на пользу — она стала выглядеть лет на 60, хотя ей всего 45.

Поклонники пришли в ужас от новой внешности Тоневой: «Как жаль, что время беспощадно к нам», «Этот блонд делает из вас худую высохшую старушку», «Сколько ей лет? За 50?», «Безжизненная худоба, бледность, морщины, кожа сухая, как пергамент», «На роль мумии без проб возьмут».

Во времена «Фабрики звезд» у певицы было множество фанатов по всей стране. Композицию «Понимаешь», которую Ирина исполнила в дуэте с Пашей Артемьевым, поклонники до сих пор помнят наизусть. Сегодня от былой славы остались одни воспоминания. Тонева по-прежнему занимается музыкой, но ее песни интересны только самым преданным фанатам.