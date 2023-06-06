На роль Марты из «Долгой дороги в дюнах» утвердили красотку: пока ждала съемок, она состарилась

Лилита Озолиня прославилась на весь СССР благодаря картине «Долгая дорога в дюнах». Она сыграла главную героиню Марту и полюбилась многим зрителям. Но даже не все поклонники ленты знают, что эта роль предназначалась для другой актрисы.

Создатели картины хотели, чтобы Марту сыграла белокурая холодная красавица Вия Артмане. Но этим планам было не суждено исполниться. Дело в том, что сценарий переписывался множество раз, и начало съемок то и дело переносили. Это продлилось восемь лет.

Когда создатели, наконец, довели дело до точки, Артмане успела состариться. Ей уже было за 50, а ее былая красота начала увядать. Режиссеру Алоизу Бренчу пришлось искать новую кандидатуру, и ей стала более молодая Лилита Озолиня.

Артмане известна по многим картинам, среди которых «Туманность Андромеды», «Тайна Снежной королевы», «Родная кровь», «Театр». Она оставалась востребованной в профессии почти до последнего и снималась в популярных телесериалах.