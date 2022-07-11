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На роду написано стать богатыми: эти 3 мужчины Зодиака всегда успешны по жизни

11 июля 2022 07:00
На роду написано стать богатыми: эти 3 мужчины Зодиака всегда успешны по жизни

Астрологи рассказали, представителям каких знаков легче всего добиться финансовой независимости.

Многие мужчины хотят быть богатыми и не зависеть материально ни от других людей, ни от обстоятельств. Однако воплотить это желание в реальности получается далеко у каждого. По мнению астрологов, дело здесь не только в чертах характера, мешающих обрести материальное благополучие, но и в знаке зодиака. Как оказалось, небесными светилами богатство предначертано мужчинам лишь трех знаков зодиака. Рассказываем, кто же эти счастливчики и почему мироздание так к ним благосклонно.

Телец

Мужчины, рожденные под земным знаком Тельца, любят комфорт и достаток. Им хочется, чтобы их дом был поистине полной чашей, а семья не знала материальных проблем.

3 женщины Зодиака, которых мужчины обходят стороной

Поэтому уроженцы воздушного знака готовы работать до седьмого пота, чтобы обеспечить себя и близких не только самым необходимым, но и чем-то роскошным. Благополучие и счастье любимых людей – лучший мотиватор для Тельцов.

Если у них за спиной будет надежный тыл, а душу будет греть мысль о том, что все их труды пойдут лишь на пользу, они могут горы свернуть. За это высшие силы награждают Тельцов солидным заработком и другими приятными бонусами.

Лев

Слова "имидж" и "престиж" – не пустой звук для мужчин, появившихся на свет под знаком Льва. Самый горделивый знак зодиака считает, что достоин самого лучшего, кроме того, это должны явственно видеть и все окружающие.

Кроме того, Львы любят баловать себя приятными покупками и не умеют себе отказывать в исполнении очередного каприза.

А поскольку аппетиты у них хорошие, то и затраты, соответственно, большие. Именно они подстегивают мужчин-Львов работать больше и лучше, чтобы получать высокую зарплату. Своих спутниц жизни они, как правило, тоже осыпают деньгами, но могут встретиться и скупые Львы, у которых копейки лишней не допросишься.

Водолей

Свободолюбивые мужчины-Водолеи скучают при одной только мысли о том, что придется работать "на дядю" и восемь часов в сутках проводить в офисе. Поэтому они грезят о работе, которая не обязывала бы их делать что-то против воли.

Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

Из Водолеев получаются отличные бизнесмены, они легко генерируют идеи для своего дела, благодаря уму и креативности умеют привлечь внимание аудитории.

Единственное, им нужно перетерпеть небольшой период времени, чтобы заработать себе репутацию. После того, как этот этап будет пройден, признание, успех, и, конечно же, деньги посыпятся на Водолеев словно из рога изобилия.

Елена Королева
Елена Королева
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