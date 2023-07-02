На резко состарившуюся Порошину без слез не взглянешь, а ведь ей всего 49 лет (фото)

Мария Порошина засветилась на публике в таком виде, от которого волосы дыбом. Некогда привлекательная артистка резко сдала и постарела, чем шокировала не только поклонников.

Актриса появилась в студии одного из популярных шоу, но выбрала неудачный образ. Звездная блондинка сделала прическу, которая добавила ей пару десятков лет. К тому же артистка выбрала цвет помады, не гармонирующий с оттенком ее платья. В результате на Порошину было невозможно смотреть без слез.

Образ звезды раскритиковали не только фанаты, но и стилисты. В беседе с журналистами модный эксперт Любовь Жукова в пух и прах разнесла аутфит Порошиной, которая в 49 лет сделала из себя бабушку.

«Здесь старит все», — приводит слова специалиста портал «Истории».

В завершение стилист посоветовала артистке выпрямлять волосы, а также выбирать более теплый цвет губной помады.