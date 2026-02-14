Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»

На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»

14 февраля 2026 16:11
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»

О нем мало кто слышал, но это даже плюс.

На Reddit один пользователь задался, казалось бы, простым вопросом: какое аниме самое романтичное? Ну, думаете, сейчас посыплются «Твое имя», «Ходячий замок» или что-то из классики. А вот и нет.

В треде накидали много вариантов, но топ по лайкам неожиданно ушел тайтлу, о котором многие даже не слышали. Пользователь с ником i2apier собрал 111 апвоутов, просто упомянув название, а дальше понеслись реплаи:

«10/10 шедевр. Такое красивое аниме»,

«Самая милая штучка на Земле»,

«100%».

Вы всё равно не угадаете, что это за тайтл, так что томить не будем – речь про «Опасность в моём сердце». Сюжет там, если честно, звучит как треш, который мог бы скатиться в чернуху, но каким-то чудом превращается в чистейшее золото.

Тихий и замкнутый школьник Кётаро Итикава любит сидеть в библиотеке и фантазировать о мрачных вещах – например, как он расправляется с одноклассниками Особенно часто в его больном воображении страдает самая красивая девочка класса Анна Ямада.

Но в один прекрасный день он сталкивается с Анной в библиотеке и вдруг замечает, что она не просто красивая, а ещё милая, забавная и вообще очень хороший человек. И теперь вместо того чтобы строить коварные планы, Кётаро начинает испытывать совсем другие чувства.

На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»

У аниме 8.0 на Кинопоиске и 8.1 на IMDb – для романтики цифры очень достойные. Так что, если в День святого Валентина душа просит чего-то тёплого и нежного, не обязательно пересматривать в сотый раз классику.

Лучшим романтическим аниме по версии Реддита оказался тайтл, который многие, возможно, даже не замечали. А значит, есть повод открыть для себя что-то новое.

Фото: Кадр из аниме «Ходячий замок» (2004), «Опасность в моём сердце» (2023)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше