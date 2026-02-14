На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»

О нем мало кто слышал, но это даже плюс.

На Reddit один пользователь задался, казалось бы, простым вопросом: какое аниме самое романтичное? Ну, думаете, сейчас посыплются «Твое имя», «Ходячий замок» или что-то из классики. А вот и нет.

В треде накидали много вариантов, но топ по лайкам неожиданно ушел тайтлу, о котором многие даже не слышали. Пользователь с ником i2apier собрал 111 апвоутов, просто упомянув название, а дальше понеслись реплаи:

«10/10 шедевр. Такое красивое аниме»,

«Самая милая штучка на Земле»,

«100%».

Вы всё равно не угадаете, что это за тайтл, так что томить не будем – речь про «Опасность в моём сердце». Сюжет там, если честно, звучит как треш, который мог бы скатиться в чернуху, но каким-то чудом превращается в чистейшее золото.

Тихий и замкнутый школьник Кётаро Итикава любит сидеть в библиотеке и фантазировать о мрачных вещах – например, как он расправляется с одноклассниками Особенно часто в его больном воображении страдает самая красивая девочка класса Анна Ямада.

Но в один прекрасный день он сталкивается с Анной в библиотеке и вдруг замечает, что она не просто красивая, а ещё милая, забавная и вообще очень хороший человек. И теперь вместо того чтобы строить коварные планы, Кётаро начинает испытывать совсем другие чувства.

У аниме 8.0 на Кинопоиске и 8.1 на IMDb – для романтики цифры очень достойные. Так что, если в День святого Валентина душа просит чего-то тёплого и нежного, не обязательно пересматривать в сотый раз классику.

Лучшим романтическим аниме по версии Реддита оказался тайтл, который многие, возможно, даже не замечали. А значит, есть повод открыть для себя что-то новое.