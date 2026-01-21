Оповещения от Киноафиши
На Reddit нашли 3 крутых аналога «Мыслить как преступник»: №2 «посмотрела залпом – точно в моей десятке лучших»

21 января 2026 12:48
Переплюнуть 15 сезонов культового хита сложно, но можно.

Представляете, что будет, если запоем посмотреть все 15 сезонов «Мыслить как преступник»? Разумеется, в финале ждет та самая пустота в душе. Вот и одна пользовательница на Reddit как-то отчаялась и задалась вопросом:

«Почувствовала пустоту, когда закончила. Какие похожие сериалы вы можете посоветовать? Пожалуйста, я в отчаянии».

К счастью, комментаторы тут же откликнулись, завалив пост десятками рекомендаций. Мы проанализировали обсуждение и выделили три сериала, которые собрали больше всего одобрения (лайков) и комментариев от таких же фанатов «Мыслить как преступник».

1. «Менталист»

На Reddit нашли 3 крутых аналога «Мыслить как преступник»: №2 «посмотрела залпом – точно в моей десятке лучших»

Сюжет: Бывший медиум-«ясновидящий» Патрик Джейн, мастер психологических манипуляций и наблюдательности, помогает отделу Калифорнийского бюро расследований ловить преступников в надежде отомстить за собственную семью, убитую серийным маньяком по прозвищу Кровавый Джон.

«Нет шоу, которое было бы совсем в один, но мне очень понравился "Менталист"»,

«Даа, обожаю "Менталиста" и вот-вот начну пересматривать»,

«Эх, кроссовер "Менталиста" и "Мыслить как преступник" был бы такой бомбой…», – пишут пользователи

2. «Кости»

На Reddit нашли 3 крутых аналога «Мыслить как преступник»: №2 «посмотрела залпом – точно в моей десятке лучших»

Сюжет: Судебный антрополог Темперанс «Боунз» Бреннан и специальный агент ФБР Сили Бут расследуют преступления, когда останки жертв настолько разрушены или спрятаны, что нужен нестандартный научный подход.

«Залип на “Костях” – и пустота заполнилась!»,

«Я только что посмотрела "Кости" целиком за раз. Мне очень понравилось. Точно в моей десятке лучших», – восторгаются зрители.

3. «Обмани меня»

На Reddit нашли 3 крутых аналога «Мыслить как преступник»: №2 «посмотрела залпом – точно в моей десятке лучших»

Сюжет: Доктор Кэл Лайтман, ведущий мировой эксперт по микровыражениям и распознаванию лжи, со своей командой консультирует различные правительственные агентства и частных клиентов. Он может определить, врет ли человек, по малейшему подёргиванию мышц на лице.

Это, пожалуй, самый близкий сериал по концепции к «Мыслить как преступник», но с узкой специализацией. Во время просмотра вы будто бы тоже учитесь читать людей, что очень затягивает.

«"Обмани меня" – круто»,

«"Менталист" и "Обмани меня" тоже ничего», – подтверждают пользователи.

В общем если для вас лучший способ справиться с «сериальной ломкой» – погрузиться в другой, но не менее увлекательный мир расследований, то теперь у вас есть сразу 3 крутых проекта. А еще советуем взглянуть на сканди-детектив, ставший №1 на Netflix в Швеции.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Обмани меня»
Ольга Назарова
