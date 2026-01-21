На Reddit нашли 3 крутых аналога «Мыслить как преступник»: №2 «посмотрела залпом – точно в моей десятке лучших»

Представляете, что будет, если запоем посмотреть все 15 сезонов «Мыслить как преступник»? Разумеется, в финале ждет та самая пустота в душе. Вот и одна пользовательница на Reddit как-то отчаялась и задалась вопросом:
«Почувствовала пустоту, когда закончила. Какие похожие сериалы вы можете посоветовать? Пожалуйста, я в отчаянии».
К счастью, комментаторы тут же откликнулись, завалив пост десятками рекомендаций. Мы проанализировали обсуждение и выделили три сериала, которые собрали больше всего одобрения (лайков) и комментариев от таких же фанатов «Мыслить как преступник».
1. «Менталист»
Сюжет: Бывший медиум-«ясновидящий» Патрик Джейн, мастер психологических манипуляций и наблюдательности, помогает отделу Калифорнийского бюро расследований ловить преступников в надежде отомстить за собственную семью, убитую серийным маньяком по прозвищу Кровавый Джон.
«Нет шоу, которое было бы совсем в один, но мне очень понравился "Менталист"»,
«Даа, обожаю "Менталиста" и вот-вот начну пересматривать»,
«Эх, кроссовер "Менталиста" и "Мыслить как преступник" был бы такой бомбой…», – пишут пользователи
2. «Кости»
Сюжет: Судебный антрополог Темперанс «Боунз» Бреннан и специальный агент ФБР Сили Бут расследуют преступления, когда останки жертв настолько разрушены или спрятаны, что нужен нестандартный научный подход.
«Залип на “Костях” – и пустота заполнилась!»,
«Я только что посмотрела "Кости" целиком за раз. Мне очень понравилось. Точно в моей десятке лучших», – восторгаются зрители.
3. «Обмани меня»
Сюжет: Доктор Кэл Лайтман, ведущий мировой эксперт по микровыражениям и распознаванию лжи, со своей командой консультирует различные правительственные агентства и частных клиентов. Он может определить, врет ли человек, по малейшему подёргиванию мышц на лице.
Это, пожалуй, самый близкий сериал по концепции к «Мыслить как преступник», но с узкой специализацией. Во время просмотра вы будто бы тоже учитесь читать людей, что очень затягивает.
«"Обмани меня" – круто»,
«"Менталист" и "Обмани меня" тоже ничего», – подтверждают пользователи.
В общем если для вас лучший способ справиться с «сериальной ломкой» – погрузиться в другой, но не менее увлекательный мир расследований, то теперь у вас есть сразу 3 крутых проекта.