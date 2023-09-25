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На расстоянии выстрела: как на самом деле жила Винер с Усмановым

25 сентября 2023 06:15
На расстоянии выстрела: как на самом деле жила Винер с Усмановым

Неудивительно, что в итоге супруги развелись.

Ирину Винер по праву называют мамой отечественной гимнастики: тренер воспитала целое поколение чемпионок. Успешную карьеру звезде спорта удавалось совмещать с личной жизнью. 30 лет Винер состояла в браке с миллиардером Алишером Усмановым, владельцем «Металлоинвеста». В 2022 году они неожиданно развелись.

Поклонники семьи гадали, что же заставило супругов разойтись в столь солидном возрасте. Некоторые предполагают, что ответ на вопрос нужно искать в архивных интервью президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Комментируя совместную жизнь с мужем, Ирина Винер оставляла любопытные намеки.

Десять лет назад тренер поведала журналу Hello!, что у них с избранником «большое собственное жизненное пространство» — по жизни каждый шел своим путем. При этом Ирина Александровна отмечала, что главенствует в их паре именно Усманов, тогда как супруга лишь его «ребро» и «порождение». В конце наставница добавила, что муж то и дело критиковал ее.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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