На расстоянии выстрела: как на самом деле жила Винер с Усмановым

Ирину Винер по праву называют мамой отечественной гимнастики: тренер воспитала целое поколение чемпионок. Успешную карьеру звезде спорта удавалось совмещать с личной жизнью. 30 лет Винер состояла в браке с миллиардером Алишером Усмановым, владельцем «Металлоинвеста». В 2022 году они неожиданно развелись.

Поклонники семьи гадали, что же заставило супругов разойтись в столь солидном возрасте. Некоторые предполагают, что ответ на вопрос нужно искать в архивных интервью президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Комментируя совместную жизнь с мужем, Ирина Винер оставляла любопытные намеки.

Десять лет назад тренер поведала журналу Hello!, что у них с избранником «большое собственное жизненное пространство» — по жизни каждый шел своим путем. При этом Ирина Александровна отмечала, что главенствует в их паре именно Усманов, тогда как супруга лишь его «ребро» и «порождение». В конце наставница добавила, что муж то и дело критиковал ее.